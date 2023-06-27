Чоловіка затримали, коли той отримував хабар

Працівники Державного бюро розслідувань викрили працівника райвідділу Центру пробації на Закарпатті, який за хабарі полегшував випробувальні терміни покарання. Зокрема, чоловік пообіцяв місцевому мешканцю, який отримав умовний термін покарання, не відмічатися у Центрі, якщо той заплатить 500 доларів. У прес-службі ДБР у вівторок, 27 червня, повідомили, що спіймали посадовця під час отримання хабара.

«Встановлено, що один із засуджених отримав умовне покарання з випробувальним терміном на 2 роки. Впродовж цього часу він мав щомісяця відмічатися у Центрі пробації. За 500 доларів посадовець запропонував цьому чоловікові звільнити його від необхідності щомісяця навідуватися до служби. ДБР затримало службовця під час отримання грошей. Працівникові райвідділу Центру пробації повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину. Посадовцю обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Закарпатті на хабарі затримали заступника керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Віктора Тхора.