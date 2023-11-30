На Закарпатті перевірятимуть документи у громадян

З п’ятниці, 1 грудня, у Закарпатській області запроваджують перевірку документів у всіх жителів регіону. Відповідне розпорядження Ради оборони області опубліковано на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації.

«Такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456», – йдеться у повідомленні прес-служби ОВА.

Голова Закарпатської ОВА спільно з начальником обласного ТЦК і СП мають видати спільний наказ, яким призначити комендантів районів і міст, визначити їм завдання, повноваження із забезпечення єдиного управління визначеними силами й засобами, та координації їхніх дій під час здійснення перевірки документів у громадян.

Уповноважені особи, визначені наказами комендантів, мають проводити перевірки документів відповідно до Порядку перевірки документів.

Як інформував ZAXID.NET, усіх військовозобов’язаних на Львівщині зобов’язали мати при собі документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. Водночас працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки уповноважили перевіряти наявність цих документів.