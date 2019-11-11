На залізничному вокзалі Львова замість пальми Мерцалова встановили каплицю

На площі Двірцевій зараз триває реконструкція, однак ділянка, на якій облаштовують капличку, належить залізниці та не входить до проекту реконструкції

У ході реконструкції Двірцевої площі перед залізничним вокзалом відразу біля головного входу у вокзал залізничники збудували капличку. У львівські мерії уже заявили, що каплицю встановили без дозволу. Копію відомої «пальми Мерцалова», яку у 2003 році Донецьк подарував Львову і яка простояла на місці теперішньої каплиці понад 15 років, перенесуть у вагонне депо на Левандівці.

Фото металевої конструкції із куполом у суботу, 9 листопада, опублікував місцевий активіст Дем’ян Данилюк на своїй сторінці у Facebook. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів ZAXID.NET,що капличку зводять на території, яка належить залізниці, однак встановлення того об’єкту все одно треба погоджувати з мерією.

Капличку встановили на місці «пальми Мерцалова» (фото Дем’яна Данилюка)

«Ми перевіряли інформацію, але жодних погоджень встановлення цієї каплички ми не давали. Вона знаходиться, фактично, на землі Укрзалізниці, але це не означає, що цей об’єкт не потрібно погоджувати. Зараз відбувається реконструкція площі Двірцевої, але ця капличка (територія, де її зводять, – ред.) не входить у зону опрацювання, оскільки проект розроблявся у межах міської території», – сказав ZAXID.NET Антон Коломєйцев.

За його словами, мерія не давала жодних дозволів на облаштування цього об’єкту і готує звернення до ДАБІ з проханням перевірити законність його облаштування.

Начальник вокзалу станції «Львів» Ігор Соловій розповів ZAXID.NET, що це не буде традиційна каплиця зі статуєю Богородицею всередині, а натомість її лик викладуть мозаїкою на постаменті.

«Це територія залізниці, це наш колектив виявив таке бажання, щоб розмістити [Богородицю], бо в нас немає таких місць релігійних, де б можна було помолитись. Прийняли рішення там розміщувати», – розповів Ігор Соловій. Він також підтвердив, що за погодженнями на розміщення каплиці залізничники до мерії не зверталась.

Раніше поруч із головним входом у вокзал була розташована копія пальми Мерцалова, яку у 2003 році Донецьк подарував Львову як символ дружби між двома містами. Тепер цю триметрову скульптуру демонтували і планують встановити на території пасажирського вагонного депо на Левандівці.

«Ми передамо її на інше підприємство, у нас є вагонне депо, вона там буде більш цікава. Це на вул. Рудненській, 32, ми плануємо передати її туди», – сказав Ігор Соловій.