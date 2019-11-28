Залізничники демонтували каплицю біля львівського вокзалу

Станом на 28 листопада каплицю біля входу на вокзал демонтували

«Укрзалізниця» демонтувала незаконно збудовану каплицю біля входу на головний залізничний вокзал на площі Двірцевій у Львові. На це місце повернуть подаровану Донецьком у 2003 році «пальму Мерцалова», яку планували перенести у вагонне депо на Левандівці.

Як розповів 28 листопада ZAXID.NET заступник керівника департаменту ЖКГ Львівської міськради Андрій Білий, після критики каплиці у соцмережах «Укрзалізниця» вирішила її демонтувати. Окрім того, на це місце повернуть копію відомої викованої зі сталевої рейки «пальми Мерцалова», яку у 2003 році Донецьк подарував Львову як символ дружби між двома містами. Її планували перенести у пасажирське вагонне депо на Левандівці.

Кошторис робіт з будівництва і демонтажу каплиці та перенесення з місця на місце «пальми Мерцалова» поки не оприлюднювали.

Як інформував ZAXID.NET, на початку листопада біля входу на вокзал залізничники встановили каплицю. За інформацією головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, каплицю звели без необхідних на це дозволів. А начальник вокзалу станції «Львів» Ігор Соловій пояснював, що каплицю встановили, щоб залізничникам було де молитись.

Інформацію про встановлення каплиці на місці копії пальми Мерцалова негативно сприйняли багато користувачів соцмереж. У зв’язку з цим, за словами Андрія Білого, «Укрзалізниця» вирішила повернути «пальму Мерцалова» на місце.