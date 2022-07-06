Серед особового складу підрозділів російської армії процвітає пияцтво

На території тимчасово захоплених Михайлівської та Роздольської громад у Запорізькій області влада окупантів ввела заборону на продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям держави-терориста Росії через масове пияцтво. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляють українські розвідники, серед особового складу підрозділів російської армії, які перебувають на тимчасово захоплених територіях Запорізької області, відзначається масове зловживання алкогольними напоями, наслідком чого є численні порушення дисципліни та серйозні правопорушення.

Зокрема, почастішали випадки залишення місць несення служби, перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані, порушення правил користування стрілецькою зброєю та дорожньо-транспортні пригоди за участю військовослужбовців у нетверезому стані.

За даними ГУР, у ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії та так званою «військово-цивільною адміністрацією» Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушком (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях). Як запобіжний захід на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям держави-терориста.