На Запоріжжі росіяни не видають інсулін місцевим жителям без паспорта РФ
Окупанти не видають інсулін навіть для дітей
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Росіяни різними способами намагаються примусити місцевих жителів брати російські паспорти
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського паспорта. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
«Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей. Таким чином окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські «паспорти», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області почастішали випадки викрадення людей. Щодня в полон забирають до 10 людей.
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