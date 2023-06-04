Росіяни різними способами намагаються примусити місцевих жителів брати російські паспорти

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського паспорта. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей. Таким чином окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські «паспорти», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області почастішали випадки викрадення людей. Щодня в полон забирають до 10 людей.