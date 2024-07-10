Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо російських вбивць

Російські військові розстріляли двох беззбройних українських військовополонених. Це сталось у червні поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Цю інформацію підтвердив генеральний прокурор Андрій Костін у середу, 10 липня.

Раніше у низці Telegram-каналів публікували відео, на якому видно, як, імовірно, двоє військовослужбовців російської армії убивають двох українських захисників, що склали зброю та не чинили спротиву.

«За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського», – сказав Костін.

За неофіційними даними, злочин вчинили на Запорізькому напрямку окупанти зі складу 70 мотострілецького полку, який дислокується в Чеченській республіці.

Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на опубліковане відео розстрілу українських військовополонених та заявив, що це «черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність». Лубінець зазначив, що вже звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), щоб організації зафіксували численні вбивства обеззброєних українських військовополонених російськими солдатами.