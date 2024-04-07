Поблизу окупованих Кринок на Херсонщині російські окупанти розстріляли українських військовополонених. Про це 7 квітня повідомив Офіс генерального прокурора України.

Правоохоронці розповіли, що в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату. В описі під відеозаписом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

Російські окупанти поблизу Кринок розстріляли українських полонених

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури ГУНП в Херсонській області розпочало досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора додали, що «вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил».