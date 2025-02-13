Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі

У Бердичівському районі Житомирської області співробітники Служби безпеки України затримали 16-річну дівчину, яка на замовлення російської спецслужби виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції. Про це у четвер, 13 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що російські спецслужби планували 19 січня влаштувати теракт та підірвати наряд поліції у Житомирі. Для цього росіяни, зокрема, завербували через один з Telegram-каналів 16-річну дівчину. Вона за інструкцією російських кураторів виготовила саморобну вибухівку, до якої під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації.

Потім дівчина залишила саморобний вибуховий пристрій у схроні, а геолокацію скинула російському куратору. Згодом за цими координатами двоє терористів забрали вибухівку та намагались підірвати поліцейських, які мали прибути за викликом, однак тоді СБУ викрила задум та затримала двох російських агентів.

«Після попередження теракту фігурантка “залягла на дно”, переховуючись за адресами своїх родичів. Контррозвідка СБУ встановила її місцеперебування і затримала у Бердичівському районі. Встановлено, що коли фігурантка переховувалась від правосуддя, вона отримала додаткові замовлення з Росії на виготовлення нових СВП», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вилучили у затриманої компоненти для вибухівок, кілька сім-карт, які дівчина змінювала для конспірації та мобільний телефон із доказами злочинів. Їй оголосили підозру у закінченому замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою. Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує позбавлення волі строком до 12 років та конфіскація майна.

Нагадаємо, 1 лютого, у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному стався вибух. Внаслідок детонації загинув чоловік, який приніс вибухівку до будівлі. Відомо, що теракт влаштували на замовлення російських спецслужб.

Наступного дня, 2 лютого, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух поблизу будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, внаслідок якого один з чоловіків отримав травми.

Вже 5 лютого у Камʼянці-Подільському також стався вибух біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок вибуху підривник загинув, ще четверо людей – отримали травми.