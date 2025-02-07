Правоохоронці розслідують випадки нападів на ТЦК та СП

На тлі почастішання випадків підривів біля та в будівлях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у військових частинах та установах, підпорядкованих Сухопутним військам ЗСУ, посилили заходи безпеки. Про це в п’ятницю, 7 лютого, повідомило управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ у відповідь на запит «Суспільного».

«Наразі правоохоронними органами ведеться слідство стосовно випадків нападу на ТЦК та СП. У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій», – пояснили в Командуванні.

Серед безпекових заходів вказують:

посилення патрулювання периметра військових об’єктів та прилеглих територій;

посилення контролю доступу на території військових об’єктів;

встановлення чи удосконалення систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та запобігання несанкціонованих дій;

проведення додаткових інструктажів та навчань з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

Окрім цього, було проведено додаткові інструктажі особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об’єктів, несанкціонованого проникнення на територію сторонніх людей та виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, станом на 5 лютого СБУ та Нацполіція встановили 497 зловмисників, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти з вибухівкою поблизу будівель ТЦК. Як розповів перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко, терактами російські спецслужби намагаються дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізацію та посіяти недовіру українців до Сил оборони.

Теракти біля ТЦК – останні новини

5 лютого біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Камʼянці-Подільському пролунав вибух. Попередньо, підривник, який передавав речі військовослужбовцю на території ТЦК, загинув, ще четверо людей отримали поранення.

5 лютого СБУ та Нацполіція затримали трьох російських агентів, які заклали та підірвали вибухівку біля будівлі Павлоградського районного ТЦК та СП на Дніпропетровщині 2 лютого. Унаслідок вибуху біля ТЦК отримав поранення 24-річний військовий.

Правоохоронці також встановили, що під час вибуху в будівлі ТЦК та СП у Рівному 1 лютого загинув зловмисник, який закладав вибухівку. 21-річного безробітного із Житомирщини навмисне підірвали російські спецслужби, щоб позбутись свідка. Унаслідок теракту поранення отримали шестеро людей.