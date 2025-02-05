СБУ спільно з Нацполіцією встановили 497 людей, які вчиняли підпали автомобілів та теракти біля ТЦК

СБУ та Нацполіція встановили 497 зловмисників, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти з вибухівкою поблизу будівель ТЦК. Про це у середу, 5 лютого, розповів перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко під час спільного брифінгу з начальником Національної поліції Іваном Вигівським.



«Служба безпеки України спільно з Національною поліцією встановила 497 людей, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів Укрзалізниці, а також встановлювали саморобні вибухівки, влаштовуючи теракти із посяганням на життя військових і поліцейських», – йдеться у повідомленні.



За словами Андрущенка, затримання злочинців відбувається у режимі 24/7 і наразі немає жодного випадку, коли б правоохоронці не знайшли виконавця. З 2024 року встановили вже 497 причетних до цих злочинів.



Терактами російські спецслужби намагаються дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізацію та посіяти недовіру українців до Сил оборони. Також ворог почав використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли людина, яка його встановлює, ще знаходиться поруч. Таким чином росіяни ліквідовують виконавця, щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші.



«Російські спецслужби просто використовують цих людей у своїх цілях як розхідний матеріал. ФСБшнику все одно, що буде з ними після виконаного завдання», – додав Андрущенко.



Він також повідомив, що виконавців для підривів спецслужби Росії вербують через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. На співпрацю частіше погоджується молодь або безробітні.



За підриви будівель ТЦК та інших обʼєктів передбачено 15 років тюрми або довічне позбавлення волі. Щоб протидіяти вербуванню громадян, у середині грудня СБУ запустила офіційний чат-бот «Спали» ФСБешника» у Telegram. Станом на початок лютого до чатбота вже надійшло майже 2,3 тис. повідомлень про спроби вербування.

Нагадаємо, у середу, 5 лютого, біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Камʼянці-Подільському пролунав вибух. За попередньою інформацією, підривник загинув, ще четверо людей отримали поранення.

Правоохоронці також встановили, що під час вибуху в будівлі ТЦК та СП у Рівному 1 лютого загинув зловмисник, який закладав вибухівку. Його навмисне підірвали російські спецслужби, щоб позбутись свідка.