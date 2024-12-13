Служба безпеки запустила спеціальний чатбот «Спали ФСБешника»
Через чатбот можна повідомити про спробу вербування російськими агентами
У Telegram через спеціальний чатбот українці зможуть повідомляти СБУ про спробу вербування росіянами для вчинення різного роду диверсій і терактів. Про це повідомила Служба безпеки України у п'ятницю, 13 грудня.
СБУ запустила чатбот для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами. Його створили у Telegram, оскільки саме цю мережу ворог найчастіше використовує для залучення українців, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів авто ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, а також диверсій і терактів.
Через чатбот можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію, зокрема:
- вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби,
- зазначити на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію,
- передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину.
Спецпризначенці гарантують конфіденційність надання інформації й зауважують, що ці деталі допоможуть протидіяти спробам дестабілізувати ситуацію в Україні.
СБУ також нагадала, що підпали авто ЗСУ, приміщень ТЦК та інших будівель, закладення вибухівки – є кримінальними злочинами, які передбачають суворе покарання – до 10 років вязниці.
«СБУ закликає: не пали своїх – «спали» ворога! Переходь у чатбот і повідомляй про спроби вербування», – наголошують у дописі.
Чатбот доступний за покликанням.
Які чатботи допомагають Україні боротися з росіянами
Нагадаємо, у Telegram працює чатбот «єВорог», де військові збирають інформацію про розташування та скупчення ворожої техніки, а також склади, аеродроми та місця розміщення особового складу армії Росії.
У жовтні 2022 року з’явився мобільний застосунок для допомоги ППО у виявленні ракет і дронів. Для створення «єППО» розробники консультувалися з фахівцями протиповітряної оборони. Від самого початку розробка була узгоджена з оперативним командуванням «Південь» і старшими офіцерами Повітряних сил Повітряного командування «Південь».
У листопаді 2022 року Національна поліція запустила чатбот, щоб отримувати інформацію про зрадників та колаборантів.