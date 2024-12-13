СБУ гарантує конфіденційність надання інформації

У Telegram через спеціальний чатбот українці зможуть повідомляти СБУ про спробу вербування росіянами для вчинення різного роду диверсій і терактів. Про це повідомила Служба безпеки України у п'ятницю, 13 грудня.

СБУ запустила чатбот для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами. Його створили у Telegram, оскільки саме цю мережу ворог найчастіше використовує для залучення українців, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів авто ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, а також диверсій і терактів.

Через чатбот можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію, зокрема:

вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби,

зазначити на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію,

передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину.

Спецпризначенці гарантують конфіденційність надання інформації й зауважують, що ці деталі допоможуть протидіяти спробам дестабілізувати ситуацію в Україні.

СБУ також нагадала, що підпали авто ЗСУ, приміщень ТЦК та інших будівель, закладення вибухівки – є кримінальними злочинами, які передбачають суворе покарання – до 10 років вязниці.

«СБУ закликає: не пали своїх – «спали» ворога! Переходь у чатбот і повідомляй про спроби вербування», – наголошують у дописі.

Чатбот доступний за покликанням.

Які чатботи допомагають Україні боротися з росіянами

Нагадаємо, у Telegram працює чатбот «єВорог», де військові збирають інформацію про розташування та скупчення ворожої техніки, а також склади, аеродроми та місця розміщення особового складу армії Росії.

У жовтні 2022 року з’явився мобільний застосунок для допомоги ППО у виявленні ракет і дронів. Для створення «єППО» розробники консультувалися з фахівцями протиповітряної оборони. Від самого початку розробка була узгоджена з оперативним командуванням «Південь» і старшими офіцерами Повітряних сил Повітряного командування «Південь».

У листопаді 2022 року Національна поліція запустила чатбот, щоб отримувати інформацію про зрадників та колаборантів.