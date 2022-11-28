Національна поліція запускає чат-бот, щоб отримувати інформацію про зрадників та колаборантів. Про це у понеділок, 28 листопада, повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

Кожне повідомлення в @dvb_np_bot у Telegram будуть опрацьовувати і ретельно перевіряти отриману інформацію. В МВС наголосили, що гарантують анонімність користувачам.

У відомстві також додали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії порушили майже 500 кримінальних проваджень, зібрали докази протиправної діяльності та повідомили про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності понад 370 особам.

Нагадаємо, що раніше з’явився мобільний застосунок для допомоги ППО у виявленні ракет і дронів. Для створення «єППО» розробники консультувалися з фахівцями протиповітряної оборони. Від самого початку розробка була узгоджена з оперативним командуванням «Південь» і старшими офіцерами Повітряних сил Повітряного командування «Південь».

Також нагадаємо, що військові продовжують збирати інформацію про розташування окупантів на українській землі через чатбот «єВорог» у Telegram. Зокрема, на сьогодні потрібна інформація про скупчення техніки, переміщення, зокрема, і залізницею, про склади, аеродроми, місця розміщення особового складу ворога тощо.