Мінцифри радить не говорити про війська РФ зі знайомими в окупації
Міністерство цифрової трансформації України радить громадянам не обговорювати з жителями окупованих територій пересування та дії російських окупантів. Про це повідомляється в Telegram-каналі відомства.
«Якщо ваші рідні, друзі чи знайомі перебувають на окупованій території, намагайтеся з ними не обговорювати телефоном чи в соцмережах пересування та дії окупантів. Це може бути небезпечно для їхнього життя», – йдеться в повідомленні.
Натомість Мінцифри пропонує розказати їм про чат-бот «єВорог».
«Так вони зможуть таємно поділитися цінною інформацією про геолокацію, пересування та дії ворога з нашими військовими. Головне – повідомляти в чат-бот про окупантів із безпечного місця та щоразу, як їх бачите. Більше людей поділиться кадрами чи інформацією про загарбників - більше ворогів знищить наша армія», – зазначили у відомстві.
Нагадаємо, що у березні в Україні запрацював чат-бот «єВорог». Завдяки йому українці можуть допомогти армії виявити місцеперебування російських військ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ уже 257 тис. громадян скористалися чат-ботом для інформування про розташування російських військових.