Українці можуть вакзувати на місцеперебування окупантів за допомогою сервісу «єВорог»

Міністерство цифрової трансформації України радить громадянам не обговорювати з жителями окупованих територій пересування та дії російських окупантів. Про це повідомляється в Telegram-каналі відомства.

«Якщо ваші рідні, друзі чи знайомі перебувають на окупованій території, намагайтеся з ними не обговорювати телефоном чи в соцмережах пересування та дії окупантів. Це може бути небезпечно для їхнього життя», – йдеться в повідомленні.

Натомість Мінцифри пропонує розказати їм про чат-бот «єВорог».

«Так вони зможуть таємно поділитися цінною інформацією про геолокацію, пересування та дії ворога з нашими військовими. Головне – повідомляти в чат-бот про окупантів із безпечного місця та щоразу, як їх бачите. Більше людей поділиться кадрами чи інформацією про загарбників - більше ворогів знищить наша армія», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що у березні в Україні запрацював чат-бот «єВорог». Завдяки йому українці можуть допомогти армії виявити місцеперебування російських військ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ уже 257 тис. громадян скористалися чат-ботом для інформування про розташування російських військових.