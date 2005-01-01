На Золочівщині суд повернув у держвласність 287 га землі вартістю ₴67 млн

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 12:031530

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Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Челендж» звільнити три земельні ділянки, загальною площею 287,24 га за межами Жуківської сільради Золочівського району Львівщини. Відповідне рішення суд виніс 15 березня.

Суд встановив, що Жуківська сільська рада не мала права передавати в оренду землі запасу за межами села, такими землями може розпоряджатися Головне управління Держгеокадастру у Львівській області. Відтак рішення сільради від 27 грудня 2016 року про передачу в оренду цих ділянок суд визнав протиправним та скасував.

За оцінкою експертів, вартість землі, які повернули у держвласність, становить 67 млн грн, повідомила прес-служба прокураутри Львівської області.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевим власником ТзОВ «Челендж», що займається вирощуванням зернових культур на Золочівщині належить французові Олів’є Жану Пікару.

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