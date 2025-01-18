Тахтай був заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

НАБУ і САП викрили колишнього топпосадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних грошей і хабарництві. Про це Національне антикорупційне бюро України повідомило у п’ятницю, 17 січня. У Центрі протидії корупції зазначили, що мова йде про ексдержсекретаря МВС Олексія Тахтая.

«НАБУ і САП викрили колишнього топпосадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Його підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміумавтомобілів загальною вартістю понад 6 млн грн», – йдеться у повідомленні НАБУ.



За версією слідства, у 2020 році він забезпечив заздалегідь визначеній компанії перемогу у тендері на закупівлю обладнання відеоспостереження та контролю доступу, що встановлюється у будинках МВС України. При цьому ціна на це обладнання була значно завищена, тому держава зазнала збитків у розмірі 16 млн грн.

До цього керівник компанії протягом 2018-2019 років через свою громадську організацію передав у безоплатне користування Тахтаю 4 автомобілі преміумкласу загальною вартістю понад 6 млн грн. Після звільнення Тахтая з посади передані авто залишилися в його користуванні.

У Центрі протидії корупції зазначили, що у декларації за 2023 рік Тахтай вказав три авто: BMW X5 2015 року, Mercedes Benz GLS 2020 року та Range Rover 2013 року.

Раніше Тахтай фігурував на відео, записаному 2014 року в кабінеті колишнього заступника міністра Авакова Сергія Чеботаря, на якому учасники розмови радились, як вигідно продати пісок, який був вилучений як нелегально добутий.

Нагадаємо, Тахтай був заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На цю посаду його призначили 14 травня 2015 року. У період з 2016 по 2021 рік він був держсекретарем МВС.