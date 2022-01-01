З 1 січня 2022 року в Україні набули чинності зміни до Закону «Про електронні комунікації», відповідно до яких українці мають обов’язково реєструвати SIM-карти, прив'язуючи їх до паспортних даних.

Закон передбачає, що кінцевий користувач зобов’язаний здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг у встановленому правилами порядку.

Водночас дається перехідний період до 1 січня 2025 року, під час якого абоненти, що користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе. Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупинятимуть надання послуг користувачам, які договір не підписали або ідентифікацію не здійснили.

Після двох місяців із моменту призупинення, якщо користувач не уклав договір чи не надав паспортних даних, комунікаційні послуги припиняють.

Очікується, що такі законодавчі новації підвищать захист українських абонентів операторів мобільного зв'язку від дій шахраїв.