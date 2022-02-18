Дизель з локомотивів зливали за допомогою спецмашини

В Теребовлі начальник локомотивного залізничного депо разом з працівниками та ще двома місцевими мешканцями систематично викрадали дизельне пальне. Крадіжки тривали кілька місяців. За допомогою спеціальної вантажівки чоловіки зливали дизель з баків локомотивів, а потім продавали на «тіньовому» ринку за нижчими цінами.

Правоохоронці викрили групу з шести чоловіків, які викрадали в великих об'ємах дизельне пальне з локомотивів. До крадіжок були причетні начальник локомотивного депо регіональної філії «Львівська залізниця», яке розташовувалося на території Теребовлянського району. Безпосередньо усю роботу здійснювали троє машиністів, які мали доступ до залізничного палива та ще двоє мешканців Теребовлі.

«Чоловіки перебували у змові між собою. Вони використовували спеціальну вантажівку, яка була обладнана бочками для пального. Машиністи викрадали дизель у великих об'ємах безпосередньо із паливних баків локомотивів з метою подальшої реалізації на «тіньовому» ринку», – йдеться в повідомленні прокуратури Тернопільщини.

За попередніми даними, зловмисники викрадали за місяць близько 2 т палива. Крім того, вони торгували підробленим алкоголем.

«Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили 2700 л дизельного палива, 140 л спирту, 130 пляшок підробленої горілки відомих марок українського виробництва, а також записи чорнової бухгалтерії», – додають в прокуратурі.

В суді вирішують питання щодо повідомлення чоловікам про підозру та обрання їм запобіжних заходів. Триває розслідування за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка з проникненням у приміщення). За вчинене чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі.