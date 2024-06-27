Начальник Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Олександр Кінах оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олександр Кінах отримав 723 тис. грн зарплати в поліції, а його дружина Налія отримала 75 тис. грн пенсії. Начальник райвідділу поліції вказав 500 тис. грн заощаджень (грошових активів), які він зберігає готівкою.

Подружжя є співвласниками двох квартир у Львові площею 60 м2 та 54 м2. Налія Кінах декларує авто Лада – ВАЗ 2106 (1996 року випуску). Це єдине авто, яким, згідно з декларацією, користується сім’я.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.