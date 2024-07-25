Начальник Золочівського відділу поліції Василь Шимон

Начальник Золочівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області Василь Шимон оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, загальний дохід подружжя у 2023 році становив 3,4 мільйони гривень. У цю суму входить зарплата Василя Шимона у поліції (715 тис. грн) та його дохід від продажу майна (887 тис. грн), інші гроші декларує дружина поліцейського Олена. Вона займається підприємницькою діяльністю та вказує понад мільйон гривень доходу, ще 800 тис. грн – від продажу рухомого майна. Більшість своїх заощаджень (грошових активів) подружжя зберігає готівкою – 2,7 млн грн.

Василь Шимон із дружиною Оленою декларують низку нерухомості на Закарпатті. Зокрема, квартиру (93,9 м2), три земельних ділянки та магазин з квартирою та автомийкою самообслуговування (1052 м2) у Тячеві, у цьому місті також у подружжя є недобудований житловий будинок. Окрім цього, із 2022 року Олена Шимон є власницею квартири в Ужгороді (46 м2), у декларації також вказані ще сім ділянок на Закарпатті (п’ять у власності та дві у користуванні) та право користуватись двома житловими будинками. Олена Шимон також зводить ще одну мийку самообслуговування з магазином на Закарпатті.

У 2023 року Олена Шимон стала власницею авто BMW 520 (2018 року випуску), але у декларації не вказана вартість машини. Окрім цього, вона також є власницею навантажувача.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.