Надзвичайники попередили про підняття рівня річок на Львівщині

Дощі можуть принести велику воду. Надзвичайники попереджають про підняття рівня річок на Львівщині та можливі паводки, особливо у гірських районах.

Наразі ж перші наслідки інтенсивних опадів в області вже є. Відбулися підтоплення підвальних приміщень у приватних будинках. Зокрема, у Львові на вул. Яворівській, у селі Зимна Вода на пл. Князя Святослава. А також у селі Скнилів на вул. Зарічній.

Тим часом у Пустомитах затопило підвали заводу на вул. Привокзальній. В усіх випадках на місце виїжджали рятувальники та відкачували воду мотопомпою.

«Часто причиною затоплень є те, що є засмічені водостоки і, відповідно, вони не можуть у такій кількості пропускати воду, як необхідно. У випадку, якщо ви бачите десь підтоплення чи на вашій ділянці, чи ви бачите це десь у межах міста, то, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію міста, області або до нас на 101», – повідомила речниця управління ДСНСУ Львівщини Христина Авдєєва.

У Кам'янка-Бузькій дерево впало на проїжджу частину дороги і перешкоджало руху транспорту. Рятувальники порізали дерево та прибрали його з дороги.

За прогнозами синоптиків, дощі на Львівщині триватимуть до суботи.