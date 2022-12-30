Заправки брендів U.GO та «Укрнафта», що є частиною державної групи «Нафтогаз», обладнані генераторами, та готові працювати в умовах блекауту. Про це повідомили в прес-службі «Нафтогазу».

Як зазначили в прес-службі, 579 заправки розташовані 20 областях України та м. Києві. З повним переліком автозаправних станцій можна ознайомитись за посиланням.

«Підприємства Групи «Нафтогаз» роблять все можливе, щоб підтримати Україну та українців під час війни. Тож будемо раді бачити вас на обладнаних генераторами заправках U.GO та Укрнафта, які готові до будь-яких можливих викликів», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

До слова, за ініціативи НБУ була створена об’єднана мережа відділень банків України Power Banking, які будуть працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту.

Мережа Power Banking налічує вже понад 1000 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом. На сьогодні мережа Power Banking об’єднує всі 14 системно важливі банки, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку.