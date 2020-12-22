Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в грудні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,013 грн за кубометр, що на 13,5% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в листопаді.

«У грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК “Нафтогаз України” постачає газ в рамках спеціальних обов’язків, становить 6103,1 гривні за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами)», – повідомила прес-служба «Нафтогазу» у вівторок, 22 грудня.

У компанії нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

Разом з тим теплопостачальні підприємства припинять отримувати газ за спеціальними обов’язками з травня 2021 року. Це означає, що вони отримуватимуть його на ринкових умовах.