Компанія SLB фактично реалізує антиамериканську політику

Філії світового нафтосервісного гіганта SLB (колишній Schlumberger) продовжують співпрацювати з підсанкційними російськими нафтовими компаніями, зокрема з держкорпорацією «Роснєфть». Про це йдеться в розслідуванні приватної аналітичної й розвідувальної компанії Dallas.

За даними розслідувачів, ТОВ «Технологічна компанія Шлюмберже» (Росія) та компанія «Шлюмберже Лоджелко, Інк.» (Панама) обслуговують нафтові родовища компанії «Роснєфть» навіть після введення жорстких американських санкцій проти останньої наприкінці жовтня 2025 року.

Так, російський філіал SLB ТОВ «Технологічна компанія Шлюмберже» проводила відкриті торги щодо проєкту «Зимова мобілізація» на 2026 рік. Метою проєкту є надання послуг із доставки вантажів групи компаній Шлюмберже на нафтогазові родовища проєктів «Восток ойл» і «ТБС».

Dallas повідомляє, що «Восток ойл» – це один з проєктів російської державної нафтової компанії «Роснєфть». Водночас російська компанія «ТБС» («Таймирбурсервіс») на 100% належить «Восток ойл».

Розслідувачі Dallas отримали доступ до тендерної документації й звернули увагу на надзвичайно високий рівень секретності та охорони на цих нафтових об’єктах: пропускний і внутрішньооб’єктний режим більше нагадує військову частину, ніж цивільне родовище. Це зайвий раз підкреслює, що російська нафта давно перетворилася на одне з головних джерел фінансування війни.

В одному з таких договорів фігурує компанія «Шлюмберже Лоджелко, Инк.», зареєстрована в Панамі, але з представництвом у Росії. Панамська компанія Шлюмберже є головною в логістичному обслуговуванні нафтових родовищ «Роснєфті».

«Звісно, SLB не зареєстрована в США, але, маючи штаб-квартиру в Хʼюстоні, штат Техас, ця компанія фактично реалізує антиамериканську політику. Бо таке ігнорування санкцій інакше не назвати», – наголошують в Dallas.