Кишинівський аеропорт отримав паливний термінал, яким керував «Лукойл»

Аеропорт Кишинева отримав у безоплатне користування паливний термінал російської нафтової компанії «Лукойл». Про це повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту, передає NewsMaker.

Зазначається що 12 листопада сторони підписали договір про прийняття в управління активів аеропорту на безоплатній основі, а наступного дня офіційно оформили передачу майна. За словами Жунгієту, ця угода дозволить аеропорту забезпечити стабільне постачання гасу і нафтопродуктів для обслуговування літаків.

Також молдовська влада досягла домовленості з румунським партнером щодо постачання палива для аеропорту на найближчий період. Наступним кроком стане викуп інфраструктури та активів аеропорту, які досі належать «Лукойлу».

Як відомо, наприкінці жовтня Міністерство фінансів США ввело санкції проти російських нафтових компаній «Роснєфть» і «Лукойл», а також пов’язаних структур. Нові обмеження почнуть діяти з 21 листопада.

У Молдові працює компанія Lukoil-Moldova – дочірня компанія ПАТ «Лукойл». З опублікованого в медіа конфіденційного звіту Ради конкуренції випливало, що на частку Lukoil-Moldova у 2019-2020 роках припадало близько 20% роздрібних продажів палива. За оцінками експрем’єра Молдови та колишнього керівника Rompetrol Moldova Іона Стурзи, на «Лукойл» припадає половина поставок дизельного пального в країну та 100% авіаційного палива.