Бізнес родин Тараса Козака і Віктора Медведчука зазнає збитків

Російська нафтовидобувна компанія «НЗНП Трейд», яку контролюють родини колишніх народних депутатів України Віктора Медведчука і Тараса Козака, завершила 2022-ий рік зі збитками у розмірі майже 3,5 млрд рублів, що у перерахунку складає 43 млн доларів. Про це повідомляють журналісти проекту «Схеми».

Журналісти проаналізували бухгалтерський звіт про фінансові результати «НЗНП Трейд» за минулий рік. У пояснювальній записці за підписом директора компанії ідеться про «суттєву невизначеність у здатності продовжувати неперервно свою діяльність», яку в «НЗНП Трейд» пов’язують зі збільшенням чистого збитку в порівнянні із 2021-им роком.

У компанії також прогнозують, що у майбутньому «на доходи і витрати можуть вплинути події, пов'язані зі спеціальною воєнною операцією (повномасштабною війною Росії проти України – ред.) від 24 лютого 2022 року». Разом із тим, вважають у «НЗНП Трейд», протягом 2022 року війна не вплинула на фінансові показники компанії.

Нагадаємо, що після обміну на українських військовополонених кум російського президента Владіміра Путіна Віктор Медведчук повідомив, що створює новий політичний рух «Другая Украина», який «розвінчає те, що Україна монолітна у своїх поглядах і в своїй нібито підтримці Зеленського і його злочинного режиму». Натомість як виявили «Схеми», до політичного проекту долучилися переважно маловідомі політичні коментатори, втікачі та обвинувачені у держзраді.