Місце перебування Тараса Козака наразі залишається невідомим

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак опосередковано володів арктичним нафтовим родовищем через офшорну структуру, очолювану підставним громадянином Угорщини. Про це йдеться у розслідуванні журналістів міжнародного консорціуму розслідувачів Східної Європи та Кавказу (OCCRP), пише «Громадське».

Як повідомляється, мова йде про російську компанію «Пурнефть» (Purneft). У серпні 2021 року її придбала білоруська державна компанія «Беларусьнефть». За інформацією білоруських ЗМІ, ця угода могла перевищувати 50 млн доларів США.

За «Пурнефть» стояла невідома підставна компанія з Британських Віргінських островів під назвою Brimipana Trading, власник якої залишався невідомий до недавнього часу. Однак після того, як журналісти отримали доступ до таємних документів Pandora Papers, стало відомо, що Brimipana належав – принаймні в корпоративних документах – Олександру Кішелю, малопомітному громадянину Угорщини українського походження.

У московській юридичній фірмі Lidings, яка консультувала цю угоду, підтвердили OCCRP, що саме Кішель продав нафтову компанію «Беларусьнефте».

Як пишуть в OCCRP, на сімейних фотографіях Кішеля, опублікованих в мережі його родичами, які проживають в Україні, де він народився, немає нічого, що б показувало, що він успішний бізнесмен, не кажучи вже про власника нафтового родовища.

Однак у Кішеля є кілька зв’язків із компаніями, які належать Козаку та його дружині. Зокрема він має юридичні зв'язки щонайменше у двох компаніях із Яною Марченко – колишньою помічницею Козака. Також Кісель дружить із Влодзімєжем Саламахою – ще однією довіреною особою Козака. Крім того, угорець дружить у Facebook із Віталієм Краснокрутським – юристом Козака.

Згідно з документами, поданими в Eurobank Cyprus у 2016 році, знайденими серед документів Pandora, Brimipana була одним із двох основних джерел фінансування кіпрської фірми Soferco Trading Ltd, що належить дружині Козака Наталії Лавренюк. Brimpana надала пряме фінансування Soferco за допомогою грошових переказів, а не позик, що свідчить про те, що за Brimpana, а також за Soferco стояла родина Козака.

Журналісти переконані, що угорець став лише прикриттям для Тараса Козака у продажі своєї російської компанії.

Як інформував ZAXID.NET, 20 травня печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді.

17 травня в апараті Верховної Ради повідомили, що Тарас Козак офіційно не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному, але Верховну Раду не відвідує вже пів року.

Журналісти з’ясували, що він залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, наближений до режиму Олександра Лукашенка.

Водночас генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію про те, що підсанкційний народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» перебуває нині в Білорусі.

13 липня Печерський районний суд Києва заарештував майно оголошеного в розшук за пособництво в державній зраді та розграбування національних ресурсів народного депутата Тараса Козака.

Що таке Pandora Papers?

Міжнародний проект журналістів-розслідувачів, які вивчають секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу, про які стало відомо після глобального витоку документів – 2,94 терабайтів фінансових даних.

Над документами працювала команда з понад 600 журналістів із 117 країн – члени незалежної міжнародної мережі розслідувачів The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), які раніше розслідували Panama Papers, Paradise Papers та FinCEN. Україну в цьому проекті представляло «Слідство.інфо».