Насправді є багато варіантів, чим можна прибрати вапняний наліт в унітазі

Вапняний наліт в унітазі можна прибрати за допомогою простих засобів, які часто є вдома. УНІАН розповідає про ефективні способи очищення сантехніки.

Як очистити унітаз від вапняного нальоту?

Насправді є багато варіантів, чим можна прибрати вапняний наліт в унітазі. Дехто звик купувати засоби з агресивними хімічними речовинами в складі. Інші ж віддають перевагу домашнім та народним методам.

Сода й оцет

Вам знадобляться 3 склянки оцту й 1 склянка води. Спочатку в унітаз вливаємо 2 склянки оцту, не спускаючи воду з бачка. Змішуємо йоржиком воду в унітазі й оцет, залишаємо на 12 годин або на ніч. Вранці всипаємо склянку харчової соди та виливаємо ще одну склянку оцту. Розчин повинен почати шипіти, тому залиште його працювати 10 хвилин.

Після цього за допомогою йоржика очистьте злив та залиште суміш ще на 30 хвилин. Далі візьміть губку або той же йоржик і ретельно протріть стінки, після чого натисніть кнопку змиву.

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Лимонна кислота

Ще один спосіб – використати лимонну кислоту. У літрі води розчиніть 2–3 столові ложки лимонної кислоти, змочіть туалетний папір у розчині й прикладайте ці «компреси» до проблемних місць в унітазі.

Рідину, що залишилась, заливаємо прямо в унітаз і залишаємо на ніч. Вранці прибираємо папір, чистимо стінки йоржиком, поки плями не зникнуть, і натискаємо кнопку зливу.

Перекис

Перекис можна використовувати також і для дезінфекції унітаза – щодня протирати сидіння губкою, змоченою в цій рідині. А для того, щоб почистити унітаз всередині, потрібно зробити розчин – у двох літрах води змішуємо пів склянки перекису водню і дві столові ложки нашатирного спирту.

Виливаємо засіб прямо в унітаз, змочуємо в ньому йоржик і наносимо на стінки. Забруднення обережно чистимо щіткою, а потім двічі змиваємо воду.