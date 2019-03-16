Нападник на мечеті в Новій Зеландії володів п’ятьма рушницями і дозволом на зброю

Загалом внаслідок цього теракту загинули вже 50 людей

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:111680

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28-річний австралієць Брентон Таррант, який є головним підозрюваним у стрілянині у мечетях новозеландського міста Крайстчерч, унаслідок яких у п'ятницю у Новій Зеландії загинули, за останніми даними, 50 людей, постав перед судом за обвинуваченням у вбивстві, повідомляє BBC.

Тарранта привели в зал засідань в наручниках і білій тюремній робі. Суд ухвалив рішення заарештувати його до 5 квітня без права звільнення під заставу. Таррант на засіданні мовчав, повідомило «Радіо Свобода».

Голова уряду Нової Зеландії Джасінда Ардерн сказала, що у Тарранта було п’ять рушниць та дозвіл на вогнепальну зброю. Виступаючи на прес-конференції у суботу, Ардерн заявила, що зброя, якою користувався зловмисник, ймовірно, була перероблена, і що в автомобілі підозрюваних було багато зброї, що свідчить про «їхні наміри продовжувати злочинні дії».

Крім того, два інших підозрюваних у скоєнні теракту перебувають під вартою. Жоден із затриманих раніше не мав судимості.

Як повідомлялося, в Новій Зеландії в результаті стрілянини у двох мечетях міста Крайстчерч загинули 50 людей. Один зі співучасників вів пряму трансляцію розстрілу відвідувачів мечеті Аль-Нур у новозеландському місті Крайстчерч упродовж 17 хвилин. Він назвався Брентоном Таррантом, 28-річним уродженцем Австралії.

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