Нардеп Мураєв назвав українського політв'язня Сенцова терористом і палієм

Раніше Мураєв називав війну на сході «громадянським конфліктом»

Колишній член «Партії регіонів», позафракційний народний депутат і власник каналу NewsOne Євген Мураєв назвав ув'язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова терористом. Про це він заявив в ефірі телеканалу 112.Україна.

«Сенцова можна по-різному сприймати. З погляду того, що людина готувала підпали і вибухи, для частини населення він є терористом. Для націоналістичної частини він, напевно, є героєм. І час покаже, хто має рацію», – сказав нардеп.

Як пише «Еспресо», нещодавно у мережі з’явились нові протоколи допитів Геннадія Афанасьєва, який давав свідчення проти Олега Сенцова і низки інших активістів. Афанасьєв розповів, що Сенцов нібито брав участь у підпалі будинку лідера КПУ (нині забороненої - ред.) Петра Симоненка в Гореничах у 2014 році.

Депутата Мураєва запросили на ефір, щоб обговорити нові деталі у справі Сенцова, засудженого на 20 років колонії суворого режиму в Російській Федерації.

До слова, в січні Нацрада з телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу NewsOne Мураєва через пропагандистські висловлювання щодо Революції Гідності, а також за популяризацію збройних сил Росії.

Як писав ZAXID.NET, Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за «підготовку теракту», голодує з 14 травня. Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ. Акції на підтримку політичного в'язня пройшли у понад 80 країнах світу, а з вимогою звільнити Сенцова виступила європейська спільнота.