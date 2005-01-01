Телеканал NеwsOne перевірять через заяви про «державний переворот»

Опоблоківець Євген Мураєв розповів про «держпереворот» в ефірі підконтрольного собі каналу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NеwsOne через порушення вимог закону «Про телебачення і радіомовлення».Таке рішення було прийнято під час засідання Нацради 18 січня, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив голова Національної ради Юрій Артеменко, Нацрада отримала запит народних депутаток Ірини Геращенко, Марії Іонової та Ірини Фріз. Обурення парламентарок виклакало поширення 29 листопада 2017 року у передачі «Український формат» під час виступу народного депутата («Опоблок») та власника телеканалу NеwsOne Євгена Мураєва інформації, яка, на думку заявників, розпалює національну ворожнечу та ненависть, принижує національну честь і гідність.

Артеменко також розповів, що зафіксовано систематичне порушення в ефірі (у виконанні співробітників каналу, ведучих передач та запрошених гостей) теми «державного перевороту». Зокрема Євгеном Червоненком, Надією Савченко, В'ячеславом Піховшеком та самим Мураєвим.

За словами Артеменка, ведучі або журналісти при цьому не заперечували та не намагалися припинити такі висловлювання.

Також в Нацраді мають претензії до сюжету від 17 грудня 2017 року у передачі «Світова політика з Олегом Волошиним» на тему подій, які сталися листопаді у Сирії за участю Збройних сил Росії.

У передачі було продемонстровано відеоролик, в якому наявні сцени функціювання Повітряних сил РФ, що, як заявили в Нацраді, може свідчити про популяризацію російської військової авіації, тобто силових органів держави-агресора.

Артеменко заявив, що з цього приводу до Нацради надійшов лист СБУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 грудня 2017 року в Києві невідомі в камуфляжі і балаклавах заблокували мішками з піском в'їзд до офісу телеканалу NewsOne, заявляючи, що не згодні з інформаційною політикою каналу.

Учасники блокування заявили, що вони проводять «символічну акцію», під час якої вимагають від позафракційного нардепа і власника телеканалу Євгена Мураєва вибачень за висловлювання про Революцію Гідності, яку він назвав «державним заколотом».