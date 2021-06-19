Проросійський пропагандист Aнатолій Шарій підозрюється в державній зраді

Проти підозрюваного в державній зраді проросійського пропагандиста Анатолія Шарія в Україні відкрили нові кримінальні справи. Про це в суботу, 19 червня, повідомив нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який оприлюднив відповідні документи від Офісу генпрокурора та НАЗК.

Нові справи стосуються відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінаціях в фінансуванні «Партії Шарія»

З його слів, Державна фіскальна служба наразі розслідує законність набуття у власності нерухомості, де зараз переховуються Шарій та його дружина, а також про джерела фінансування «Партії Шарія».

НАЗК, своєю чергою, виявила кримінальні порушення в аналізі звітів цієї партії – подання завідома неправдивих даних відомостей фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, що фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали передали поліції та ДФС.

Хто такий Анатолій Шарій і чому він у розшуку

Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube – сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія – з Росії.

Шарій оголосив про створення «Партії Шарія» та участь у виборах до Верховної Ради в літку 2019 року. ЦВК спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

Шарію оголосили підозру за статтями про державну зраду та про порушення рівноправності громадян 16 лютого 2020 року. На переконання слідчих, Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Зокрема, його дії були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, а також на розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.