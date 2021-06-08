В ході обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, печатку «Партії Шарія» та банківські карти

Правоохоронці провели обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія», повідомляє у вівторок, 8 червня, прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що вони можуть бути причетними до розповсюдження агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України.

Обшуки проводились за місцем проживання двох фігурантів справи: у Києві та у Бучанському районі Київщини. В ході обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, печатку «Партії Шарія» та банківські карти.

Крім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.

Слідство триває за статтями про «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» (ч. 1 ст. 110) та «підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» (ч. 3 ст. 358).

Нагадаємо, у березні Міністерство юстиції України подало позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою заборонити партію Шарія.

Хто такий Анатолій Шарій і чому він у розшуку?

Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube – сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія – з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення «Партії Шарія» та участь у виборах до Верховної Ради. ЦВК спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

16 лютого 2020 року Шарію оголосили підозру за статтями про державну зраду та про порушення рівноправності громадян.

На переконання слідчих, Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Зокрема, його дії були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, а також на розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.

25 лютого Шарія оголосили у державний розшук.

2 червня Печерський суд Києва наклав арешт на майно Шарія. Під арешт потрапили нерухомість в Іспанії та кілька банківських рахунків