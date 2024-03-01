Андрій Герус є членом партії «Слуга народу»

Народний депутат з Волині Андрій Герус, який є членом партії «Слуга народу», подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Андрій Герус отримав 500 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 3,5 млн грн процентів за ОВДП (купонний дохід) та понад 60 тис. грн процентів в банках. Його дружина Наталія Герус вказала 209 тис. грн зарплати від ТзОВ «Українська мрія», 1,8 млн грн процентів за ОВДП, 990 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 278 тис. грн процентів в банку, 713 тис. грн зарплати від ТзОВ «Редкліфф Партнерз».

Андрій Герус є власником квартири у Києві (149 м2). Наталія Герус у 2021 році придбала два паркомісця в столиці, у її власності є земельна ділянка та незавершене будівництво в Києві, також вона орендує житловий будинок (152 м2) у селі під Києвом. З цінною майна Наталія Герус вказала обручку Cartier та авто Volvo XC90 (2020 року випуску), Андрій Герус є власником Audi A6 (2012 року випуску). Подружжя має цінні папери та державні облігації.

Із Наталією Герус пов’язані кілька фірм, зокрема ТзОВ «Українська мрія», ТзОВ «Солом’янський МПЗ», ТзОВ «Кінодрайв», ТзОВ «Еліт Екокарпат».

41-річний Андрій Герус є випускником економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка. Отримав ступінь МВА у Гренобльській школі бізнесу (Лондон). До 2007 року Герус працював директором з торгової та інвестиційної діяльності у концерні «Галнафтогаз». Згодом входив до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Із 2017 року – голова громадської організації «Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг».