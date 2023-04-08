УПЦ МП відмовляється покидати Києво-Печерську лавру

Народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв перерахував порушення, які здійснила Українська православна церква Московського патріархату в Києво-Печерській лаврі. Серед них, зокрема, є рейдерство. Порушення встановила міжвідомча комісія, яка перевіряла роботу УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.

«Я входив до цієї міжвідомчої комісії – ми вивчали документи і з’ясувалось, що договори, укладені між урядом Азарова та релігійною громадою УПЦ МП, є незаконними навіть на час їх укладання. Кілька прикладів: не буває безкоштовної та безстрокової оренди. Крім того, безліч порушень: у самому монастирі розташовувалось біля чотирнадцяти інших організацій. Єпархіальне управління, семінарії МП тощо. На підставі чого вони там знаходились? Крім того, під управління до них потрапили навколишні будівлі, клініка та споруди Міністерства оборони. Назбирався цілий букет порушень, включно з рейдерством», – розповів Потураєв в інтерв’ю NV і додав, що ще одне порушення – це знищення й перебудова УПЦ МП пам’яток середньовічної культури.

Зауважимо, що представники УПЦ МП мали покинути Лавру ще 29 березня, однак досі цього не зробили. Також вони не допускають на територію, яку орендували, працівників комісії Міністерства культури. Якщо суд прийме позитивне рішення за позовом Мінкульту через недопуск його співробітників в Лавру, до процесу долучиться служба судових виконавців, а якщо перешкоджатимуть і їй, – то Нацполіція, пояснив він.

Потураєв вважає, що представники УПЦ МП чекають на застосування сили у відповідь на їхні провокації.

«Провокують представників поліції [на застосування сили] і патріотично налаштовану громадськість. Усі ведуть себе зважено. Ніхто на ці провокації не реагує. Представникам УПЦ МП потрібна картинка [з насиллям над парафіянами], яку вони зможуть розповсюджувати, у тому числі на заході через лобістські структури Москви», – сказав нардеп, підтвердивши, що, імовірно, основне завдання з переконання УПЦ МП пустити на територію Лаври комісію Мінкульту та покинути її територію ляже на плечі поліції.

10 квітня комісія Мінкульту з приймання-передачі держмайна спробує знову зайти до корпусу Києво-Печерської лаври. Перед цим її не пускали туди два дні поспіль. Заповідник подав заяву до поліції.

1 квітня СБУ повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу за двома статтями: розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України. Також СБУ опублікувала перехоплені записи розмов, які стали доказами. Того ж дня Шевченківський райсуд Києва призначив йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета.

Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра» розірвав договір оренди з УПЦ МП 10 березня і дав їй на виселення більш як два тижні.