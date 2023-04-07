Архімандрит Авраамій став намісником Лаври 29 березня

Виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської Лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій (Лотиш) заявив, що його келію обікрали невідомі. Речі які зловмисникам не вдалося вкрасти, вони розтрощили.

Інформацію про крадіжку підтвердив у п'ятницю, 7 квітня, Авраамій у коментарі «Українській правді». Натомість у поліції заявляють, що про крадіжку в келії ніхто не повідомив.

За даними видання, в архімандрита Авраамія вкрали його комп'ютер та інші особисті речі. Двері до келії виламали, а речі, які не вкрали, зловмисники розтрощили.

Нагадаємо, Авраамій (Лотиш) став новим намісником Києво-Печерської Лаври 29 березня 2023 року, коли, за угодою Мінкульту, Лавра перейшла від УПЦ МП до ПЦУ. Священнослужитель, який виконує обов'язки намісника, раніше був в УПЦ МП, проте перейшов до ПЦУ у 2021 році. Священники УПЦ МП не погодилися покинути Лавру та кілька днів поспіль блокували вхід до корпусів представникам Мінкульту.