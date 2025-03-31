Ярослав Юрчишин є громадським діячем та експертом у питаннях боротьби з корупцією

Народний депутат зі Львова Ярослав Юрчишин подав до НАЗК свою декларацію за 2024 рік. Подружжя не купувало нового майна, а загальні доходи становлять майже 1,5 млн грн.

Як вказано у декларації, у 2024 році Ярослав Юрчишин отримав 766 тис. грн зарплати у Верховній Раді та 69 тис. грн гонорарів, зокрема від УКУ, «Української академії лідерства» та ГО «Інститут Київська школа економіки». Дружина нардепа Ольга Юрчишин є ФОПом та вказує 617 тис. грн доходів. Загальні річні доходи подружжя ставлять близько 1,5 млн грн.

У 2024 році, як і під час повномасштабної війни, подружжя не купувало нової нерухомості. Ярославу Юрчишину належить київська квартира (70,7 м2), а його дружині ділянка та житловий будинок (70 м2) у селі Гута-Межигірська поблизу Києва. У родині Юрчишинів є одне авто – Hyundai Elantra 2016 року випуску, яке у 2020 році придбала Ольга Юрчишин.

44-річний Ярослав Юрчишин пройшов у Верховну Раду від партії «Голос», він є громадським діячем та експертом у питаннях боротьби з корупцією. Ярослав Юрчишин навчався на історичному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка та у Києво-Могилянській академії – магістр політології. Ярослав Юрчишин був виконавчим директором Transparency International Україна, а протягом 2018 – 2019 років головою правління організації, він зупинив членство в правлінні, щоб взяти участь у виборах до Верховної Ради. У грудні 2023 року Ярослав Юрчишин став головою Комітету ВРУ з питань свободи слова.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.