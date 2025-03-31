Нардеп зі Львова Ярослав Юрчишин подав декларацію про доходи за 2024 рік
Народний депутат зі Львова Ярослав Юрчишин подав до НАЗК свою декларацію за 2024 рік. Подружжя не купувало нового майна, а загальні доходи становлять майже 1,5 млн грн.
Як вказано у декларації, у 2024 році Ярослав Юрчишин отримав 766 тис. грн зарплати у Верховній Раді та 69 тис. грн гонорарів, зокрема від УКУ, «Української академії лідерства» та ГО «Інститут Київська школа економіки». Дружина нардепа Ольга Юрчишин є ФОПом та вказує 617 тис. грн доходів. Загальні річні доходи подружжя ставлять близько 1,5 млн грн.
У 2024 році, як і під час повномасштабної війни, подружжя не купувало нової нерухомості. Ярославу Юрчишину належить київська квартира (70,7 м2), а його дружині ділянка та житловий будинок (70 м2) у селі Гута-Межигірська поблизу Києва. У родині Юрчишинів є одне авто – Hyundai Elantra 2016 року випуску, яке у 2020 році придбала Ольга Юрчишин.
44-річний Ярослав Юрчишин пройшов у Верховну Раду від партії «Голос», він є громадським діячем та експертом у питаннях боротьби з корупцією. Ярослав Юрчишин навчався на історичному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка та у Києво-Могилянській академії – магістр політології. Ярослав Юрчишин був виконавчим директором Transparency International Україна, а протягом 2018 – 2019 років головою правління організації, він зупинив членство в правлінні, щоб взяти участь у виборах до Верховної Ради. У грудні 2023 року Ярослав Юрчишин став головою Комітету ВРУ з питань свободи слова.
Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.