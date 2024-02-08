Колишній журналіст Анатолій Костюх обраний до Верховної Ради України за списком партії «Слуга народу»

Народний депутат із Закарпаття від партії «Слуга народу» Анатолій Костюх опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Анатолій Костюх задекларував 419,8 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 532,1 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено близько 46 тис. грн. Також він тримає 32 тисячі доларів і 80 тисяч гривень готівкою.

Ще Анатолій Костюх задекларував 364,6 тис. грн доходу від продажу рухомого майна. Ймовірно, мова йде про автомобіль Honda Accord 2014 року випуску, якого нема в декларації політика за 2022 рік. Замість нього Анатолій Костюх тепер орендує Mercedes-Benz GLE 250 2017 року випуску і вартістю 1,3 млн грн. Також у власності народного депутата квартира в Ужгороді площею 43,5 м2, придбана у 2021 році за 1,2 млн грн.

Колишній ведучий ТРК «Тиса-1» та головний редактор газети «Срібна земля» Анатолій Костюх обраний до Верховної Ради України за списком партії «Слуга народу». Він є членом парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У листопаді 2019 року став одним з авторів законопроекту про скасування відповідальності за варіння самогону для власних потреб, а в червні 2021 року разом з колегами розробляв проект закону про заборону судам зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони.