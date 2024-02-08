Ігор Кривошеєв до обрання депутатом Верховної Ради за списком партії «Слуга народу» був капітаном команди КВК «Тяп-Ляп»

Народний депутат із Закарпаття, екс-партієць «Слуги народу» Ігор Кривошеєв опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Ігор Кривошеєв задекларував 468,5 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 531,5 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено близько 18 тис. грн. Також він тримає 58 тисяч доларів і 178 тисяч гривень готівкою. Ще Ігор Кривошеєв задекларував 744,2 тис. грн доходу від продажу нерухомого майна. Ймовірно, мова йде про квартиру в Ужгороді, яку він отримав у спадок у 2020 році.

У власності народного депутата земельна ділянка площею 805 м2 у селі Оноківці під Ужгородом і автомобіль Jeep Patriot 2013 року випуску, який нардеп придбав у 2022 році.

Нагадаємо, Ігор Кривошеєв до обрання депутатом Верховної Ради за списком партії «Слуга народу» був капітаном команди КВК «Тяп-Ляп» та засновником компанії «Comedy.org Event», що займалася організацією весіль та інших розважальних заходів. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року застало політика у Мадриді. Втім, народний депутат повернувся до України, а в липні 2023 року написав заяву про вихід із партії «Слуга народу» через незгоду з її кадровою політикою.