Народним депутатом Максима Заремського обрали в 2020 році

Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Заремський подав декларацію про свої доходи за 2024 рік. Згідно з нею, нардеп заробив понад 700 тис. гривень. Ані власного житла, ані автомобіля він не задекларував. У декларації вказав єдину родичку – матір Сільву Заремську, яка працює в Неполоковецькій селищній раді Чернівецького району.

У Верховній Раді Максим Заремський за 2023 рік заробив понад 700 тис. грн, це на 100 тис. грн більше, а ніж за попередній рік. Його мати отримала від Неполоковецької селищної ради Чернівецького району понад 138 тис. грн зарплати.

У розділі «Нерухомість» в народного депутата нічого не змінилося з 2022 і 2023 років. Максим Заремський нерухомістю та автомобілями не володіє, а прописаний в будинку, який належить його матері. Це помешкання площею понад 80 м2 в селі Реваківці Неполоковецької громади. Також Сільва Заремська володіє земельною ділянкою площею 5000 м2 в цьому ж селі.

Нардеп Максим Заревський задекларував також готівку – 110 тис. грн, 5,5 тис. доларів та 8 тис. євро. Його заощадження в порівнянні з минулим роком збільшилися. У декларації за 2023 рік посадовець вказав, що він має 80 тис. грн, 4,4 тис. доларів та 5 тис. євро.

33-річного Максима Заревського у 2019 році обрали до Верховної Ради по 202 округу (Чернівецька область) від партії «Слуга народу» як безпартійного. Член Комітету з питань бюджету. У 2015 році був начальником відділу планування, оперативного чергування, зв'язку та оповіщення Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА. У 2013-2015 роках був завідувачем сектору з питань надзвичайних ситуацій Кіцманської РДА Чернівецької області, згодом став головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій.

У 2012 році закінчив магістратуру Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Право». У 2010 році обрався до Берегометської сільської ради Кіцманського району Чернівецької області як самовисуванець.