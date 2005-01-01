NASA опублікувало знімок карликової галактики, знятий телескопом «Хаббл»

СвітОлег Костюк, сьогодні, 13:291200

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NASA опублікувало знімок карликової галактики, знятий телескопом «Хаббл»
фото NASA
IC 4870 відноситься до класу сейфертовських галактик, що відрізняються характерними емісійними лініями

Вчені за допомогою телескопа «Хаббл» зробили знімок карликової галактики IC 4870, в центрі якої можна помітити нитки блакитного газу. Про це повідомляє NASA.

Галактика знаходиться на відстані 28 млн світлових років від Землі в сузір'ї Павич. Вона була відкрита у 1900 році американським астрономом Делайлом Стюартом.

Вона має активне галактичне ядро, яке надзвичайно яскраво висвітлює центральну область, настільки потужну, що її сяйво може затьмарити цілу галактику. Подібні ядра потужно випромінюють по всьому електромагнітного спектру від радіохвиль до гамма-променів, створюваних надмасивною чорною дірою, яка поглинає матеріал, що знаходиться занадто близько до неї.

IC 4870 також відноситься до класу сейфертовських галактик, що відрізняються характерними емісійними лініями, що свідчить про наявність потужних викидів газу, швидкості яких досягають тисяч кілометрів на секунду.

Нагадаємо, NASA опублікувало знімок Землі, знятий з нового супутника GOES-17. Зображення було зроблено за допомогою розширеного базового тепловізора ABI.

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