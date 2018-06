NASA знайшла на Марсі органічну речовину

Марсохід-дослідник NASA під час перебування на Марсі знайшов органічну речовину. Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що молекули, знайдені на Марсі, можуть свідчити про те, що на планеті колись могло бути життя.

Ancient organic material & mysterious methane! @MarsCuriosity rover has found new evidence preserved in rocks suggesting the planet could’ve supported ancient life + new evidence in the atmosphere that relates to the search for current life on Mars: https://t.co/jVYUfbjWbl pic.twitter.com/ZHzBUbZJgU