NASA знайшла на Марсі органічну речовину

Шанси дізнатися, чи було життя на планеті, істотно збільшилися

Марсохід-дослідник NASA під час перебування на Марсі знайшов органічну речовину. Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що молекули, знайдені на Марсі, можуть свідчити про те, що на планеті колись могло бути життя.

Ancient organic material & mysterious methane! @MarsCuriosity rover has found new evidence preserved in rocks suggesting the planet could’ve supported ancient life + new evidence in the atmosphere that relates to the search for current life on Mars: https://t.co/jVYUfbjWbl pic.twitter.com/ZHzBUbZJgU — NASA (@NASA) 7 червня 2018 р.

«Шанси мати можливість знайти ознаки давнього життя під час наступних місій, якщо життя на планеті все ж було, зросли», – наголосив науковець NASA Ашвін Ашавада.

Ця знахідка стимулюватиме продовження досліджень Червоної планети. Органічну речовину було знайдено під час дослідження наявності метану на планеті, а також пошуку органічних речовин у ґрунті.

Як пише УНН, у NASA також зазначили, що виявлення молекул метану ще не означає виявлення життя на планеті. Незважаючи на те, що на Землі метан дійсно часто має біогенне походження.

Друге відкриття – виявлення в поверхневому шарі трьох визначених типів органічних молекул.

Ці молекули можуть бути будівельним матеріалом для життя, але можуть мати і інше походження. Учені поки не можуть сказати, чи пов'язано їх походження з процесами в живій природі.

«Можуть бути три можливих джерела. Перший – життя, про яке ми не знаємо. Другий – метеорити. І третій – геологічні процеси, які означають, що каміння формуються самі», – вважає фахівець Центру космічних польотів імені Годдарда Дженніфер Ейгенброд.