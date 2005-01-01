NASA заявило про рекордне скорочення площі льодовиків в Арктиці

Арктичний морський крижаний покрив продовжує зменшуватися, і це пов'язано з триваючим потеплінням в Арктиці

17 березня площа зимового морського льоду в Арктиці досягла сезонного максимуму і стала другою найнижчою за всю історію спостережень. Про це повідомили на офіційному сайті NASA.

Це всього на 60 тис. квадратних кілометрів більше, ніж зареєстрований в минулому році показник,.

Такі значення, як повідомляють кліматологи, продовжують 13-річний тренд по скороченню площі льоду під час зимових місяців, який може бути пов'язаний з аномально високими температурами грудня, січня і лютого в Арктиці і по всій північній півкулі в цілому.

«Арктичний морський крижаний покрив продовжує зменшуватися, і це пов'язано з триваючим потеплінням в Арктиці. Це вулиця з двостороннім рухом: потепління означає, що утворюється менше льоду, і більше льоду буде танути, але також, тому що менше льоду, менше сонячного випромінювання відбивається, і це сприяє потеплінню», – повідомили кліматологи.

Відео NASA

Цієї зими науковці зафіксували повторювані теплі епізоди, причому в деяких регіонах температура піднімається більш ніж на 40 градусів вище середнього. На Північному полюсі навіть фіксувалися температури вище точки замерзання протягом декількох днів в лютому.

17 березня арктичний морський крижаний покрив досяг максимуму в 5,59 мільйонів квадратних миль (14,48 мільйона квадратних кілометрів), що робить його другим найнижчим максимальним рекордним показником.

Як повідомляється, зменшення арктичного морського крижаного покриву має безліч наслідків: від зміни клімату і погодних умов до впливу на рослини і тварин, що залежать від льоду, і на корінні народи, які покладаються на них. Зникаючий лід також змінює маршрути судноплавства, підсилює ерозію берегів і впливає на циркуляцію океану.