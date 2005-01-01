NASA шукатиме ознаки життя на кометі, відкритій українцями

Проект вивчення комети отримав від NASA $4 млн фінансування

Науковці припускають, що життя на нашій планеті могло зародитися завдяки кометі, яка могла принести на Землю молекули й амінокислоти, що миттю пристосувалися до місцевих кліматичних умов. Щоб підтвердити цю теорію, вчені пропонують відправити до відомої комети Чурюмова-Герасименко місію CAESAR («Цезар»), яка візьме там зразки грунту і повернеться на Землю. Про це інформує видання К750.

Як зазначається, проект місії вийшов у фінал програми The New Frontiers («Нові рубежі») від NASA і отримав $4 млн. Серед тих, хто працює над CAESAR, є і українці. Комету Чюрюмова-Герасименко відкрив у 1969 році український астроном Клим Чюрюмов у Києві в результаті вивчення фотопластинок комети 32P/Комас Сола, знятих раніше Світланою Герасименко в Алма-Атинській обсерваторії. Комета Чурюмова-Герасименка (67P/Churyumov-Gerasimenko) має діаметр ядра 3×5 км. Контролюється силою тяжіння Юпітера.

Реальне фото комети 67Р (Чурюмова-Герасименко).

Комета старіша за Землю, тому може дати поняття про те, як зароджувалося життя на нашій планеті. Відстань між кометою і Землею – 510 млн км.

Кожні 5-6 років років NASA вкладає близько мільярда доларів в найцікавіший проект з дослідження космосу в рамках програми «Нові рубежі». З усіх заявок NASA вибирає двох фіналістів. Наприкінці 2017 року закінчився новий відбір. Першим фіналістом став проект Dragonfly, який пропонує відправити місію з безпілотниками до Титану – найбільшому супутнику Сатурна. Другий фіналіст – проект CAESAR, який пропонує відправити космічну місію до комети і повернутися на Землю з її частинкою.

Якщо CAESAR успішно пройде всі вимоги і тести NASA, виліт місії запланують на 2024 рік. Через 14 років, в 2038-му, капсула з кометним матеріалом повинна повернутися на Землю. Загальна вартість проекту оцінюється в $800 млн.

Згідно з планом команди проекту CAESAR, космічний апарат не буде приземлятися на комету. Задум інженерів в тому, щоб запустити в «тіло» комети роботизовану руку TAG, яка впорсне туди стислий азот, відбудеться невеликий вибух, і це дозволить загнати в спеціальну камеру матеріал із нижніх шарів комети і її ядра. Вчені планують привезти на Землю близько 100 грамів матеріалу.

Концепт зонду CAESAR з роботизованою рукою.

Співзасновник і технічний директор проекту Антон Кульчицький живе в США з 2003 року, за його плечима – аспірантура механіко-математичного факультету московського МДУ і кілька років роботи в Токіо. У розмові з виданням К750 Кульчицький зізнався, що корні в нього українські. «Мій дідусь народився в селі Жеребки Житомирської області, але в 12 років був змушений пішки вибиратися з України, щоб врятуватися від Голодомору», - розповів він.

Заснувавши разом з партнером компанію в США, Кульчицький згадав про Україну і потенціал її науковців. «З'явилася ідея приїхати до Києва і залучити феноменальні інтелектуальні ресурси, які тут знаходяться», – заявив він і додав, що сьогодні вже четверо молодих українських фахівців працює на проектах NASA.

Кульчицький планує розширювати штат компанії в Україні з двох простих причин – людський капітал і вартість. «Я вражений колосальним потенціалом України. Тут повно розумних освічених людей, які вміють працювати. Я мрію про команду в сотні людей, які спільно з нашою компанією працюють з України над фантастично цікавими завданнями», – поділився вчений.

Як відомо, у 2014 році була здійснена перша в історії посадка на комету Чурюмова-Герасименко. Апарат, оснащений сонячними панелями, пропрацював лише 57 годин, але встиг зібрати багато корисних даних. Саме завдяки цій місії вчені дізналися, що за ізотопним складом вода на кометі 67Р сильно відрізняється від земної.