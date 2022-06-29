Північноатлантична рада у середу, 29 червня, офіційно розпочала процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, заявив на прес-конференції у Мадриді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Сьогодні ми запросили Фінляндію та Швецію до нашого альянсу», – повідомив генсек, нагадавши, що це запрошення погоджене з партнерами і стало результатом домовленості між Туреччиною та цими двома державами-партнерами, пише «Європейська правда».

«Я вдячний Туреччині, Швеції та Фінляндії за згоду на переговори. Ця домовленість добра для Туреччини, вона добра для Швеції та Фінляндії, і вона є доброю для НАТО», – заявив генсек.

Тепер вступ Швеції та Фінляндії до НАТО повинні ратифікувати парламенти тридцяти країн-учасниць Альянсу.

Нагадаємо, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО був загальмований через низку вимог з боку Туреччини, які вдалося владнати напередодні.