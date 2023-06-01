Галицький районний суд Львова на три місяці арештував нацгвардійця з Харкова, який зберігав у львівському хостелі наркотики. Поліцейські знайшли в кімнаті Руслана Ткача чотири згортки з метадоном.

Як вказано в матеріалах справи, уродженець Харкова Руслан Ткач, який служить у Національній гвардії, тимчасово живе у Львові. Слідство встановили, що в жовтні 2022 року для власних потреб через Теlеgгаm він придбав чотири згортки метадону загальною вагою 0,52 г. Придбані наркотики він зберігав у кімнаті, яку орендував у Dream Hostel у Львові на вул. Краківській, 5.

Невдовзі згортки виявили працівники хостелу й повідомили в поліцію. Під час обшуків поліцейські виявили в кімнаті Руслана Ткача чотири згортки з метадоном. Він стверджує, що придбав їх для власних потреб й не планував збувати. В суді він свою провину визнав та розкаявся.

Враховуючи обставини справи, 29 травня суддя Галицького райсуду Віктор Романюк визнав Руслана Ткача винним у зберіганні наркотиків за ч. 1 ст. 309 та ККУ та призначив йому 3 місяці арешту. Крім цього, він має сплатити 1888 грн судового збору. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Метадон – напівсинтетичний лікарський засіб, що використовують для лікування опіоїдної залежності та хронічного болю. Один із найбільш розповсюджених засобів вуличної наркоманії, ломка від якого триваліша, ніж від інших опіатів.