Бійці Нацгвардії отримають доступ до послуг застосунку

Міноборони продовжує роботу над застосунком для військовослужбовців «Армія+». Вже в грудні до його послуг зможуть долучитися бійці Національної гвардії України, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 29 листопада.

«І вже в грудні до всіх сервісів “Армії+” має приєднатись Національна гвардія України. Зокрема, це стосується переведень», – уточнив президент.

Нагадаємо, застосунок «Армія+» створений в серпні 2024 року для спрощення паперової роботи та бюрократії у війську. Зокрема, через додаток можна подавати електронні рапорти та мати військові документи в електронному форматі.

Крім того, в застосунку запроваджують опитування та навчальні курси. Так, під час розробки цифрового сервісу для спрощеного переведенням бійців між військовими частинами Міноборони створило опитування солдатів у застосунку, а в листопаді доповнило навчальну базу «Армія+» курсами «Зв'язок на полі бою» та «Психологічна підготовка».

Станом на початок листопада сервісом онлайн-навчання в застосунку скористалися понад 6000 військовослужбовців, які проходили курси «Загальна підготовка», «Побут у польових умовах» та «Основи БПЛА».