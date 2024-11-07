У застосунку «Армія+» незабаром з’являться ще два навчальні курси: «Зв'язок на полі бою» та «Психологічна підготовка». Про це 7 листопада повідомило Міністерство оборони України.

Відомо, що деякі з 6 тис. військових, які скористалися сервісом онлайн-навчання у «Армія+», обрали одразу декілька уже доступних курсів, а саме:

«Загальна підготовка»,

«Побут у польових умовах»,

«Основи БПЛА».

За словами заступниці міністра з питань цифровізації Катерини Черногоренко, сервіс навчання став корисним інструментом в екосистемі продуктів для військових.

«Відгуки говорять самі за себе: досвідчені військові освіжили свої знання, а для новобранців курси стали хорошим доповненням до базової військової підготовки. Найближчим часом додамо ще більше корисних знань у нашу базу», – додала вона.

Найпопулярнішим курсом у застосунку наразі є «Основи БПЛА», його обирають на 60% частіше за інші. Незабаром до навчальних курсів додадуть ще «Зв'язок на полі бою» та «Психологічна підготовка».

Директора Департаменту військової освіти і науки Володимир Мірненко наголосив, що військові можуть бути впевнені у матеріалах, адже вони відповідають сучасним вимогам і дозволяють ефективніше опановувати й покращувати необхідні для служби знання.

Нагадаємо, 4 листопада, у застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» розпочалося бета-тестування послуги онлайн-відстрочки.

Також Міноборони та Генштаб ЗСУ розробляють цифровий сервіс, щоб спростити переведення військовослужбовців між частинами. Для цього 6 листопада запустили опитування у застосунку «Армія+». Воно триватиме до 10 листопада і матиме 12 питань. Результати опитування, за даними Міноборони, матимуть прямий вплив на зміни в алгоритм переведення.