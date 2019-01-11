Національна комісія знизила тариф на електрику для ОСББ

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Ціну на електроенергію для ОСББ знизили до рівня тарифів для населення

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕ) знизила тарифи на електричну енергію для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до рівня цін для населення.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії 11 січня, передають «Українські Новини».

«Сьогодні на першому засіданні врегулювали ціни на електроенергію, яка споживається на технічні цілі в багатоквартирних будинках і садових товариствах, шляхом скасування постанови НКДЕКП від 21 грудня 2018 №2010», – написала голова НКРЕ Оксана Кривенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Раніше тарифи для ОСББ становили 232 коп/кВт-год, рішенням комісії їх було знижено до 168 коп/кВт-год.

Скасований 11 січня тариф раніше викликав обурення членів ОСББ в Україні. Останній протест відбувся 10 січня в Херсоні. За словами мітингарів, які прийшли до будівлі ОДА, за новими правилами мешканці будинків змушені були платити за комунальну електроенергію за тарифом, передбаченим для комерційних споживачів. Таким чином, витрати на електроенергію для ОСББ зросли на 73%, повідомив «5 канал».