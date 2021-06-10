Колишній народний депутат Олег Барна є частим гостем ток-шоу «Говорить великий Львів»

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку львівському каналу НТА через ознаки ксенофобії у програмі «Говорить великий Львів». Таке рішення регулятор ухвалив під час засідання 10 червня, повідомив Детектор медіа.

Ідеться про програму, що вийшла в прямому ефірі 20 травня з повтором 21 і 23 травня. Тоді гостем студії був колишній народний депутат Олег Барна, який, як зазначено у рішенні Нацради, «висловлював сентенції, що мали ознаки ксенофобії та мови ворожнечі».

Ідеться, зокрема, про таку цитату Барни: «На жаль, Зеленський вкотре показав на косоворотці, що він не є прихильник нашої ідентичності, як і при святкуванні Параду Незалежності, коли зайчик плейбою тоді керував, а косоворотка це його сутність. Я чесно скажу, при всій повазі, що він навіть є в деякій мірі і бракований єврей, тому що в євреїв, це моя думка, тому що…».

У Нацраді вважають, що у цій розмові є «ознаки стигматизації та провокування негативного ставлення до частини євреїв незалежно від місця їхнього проживання, а отже, ознаки ксенофобії та мови ворожнечі».

При цьому ведучі каналу Віталій Крутяков та Наталія Струк закликали гостей та експертів бути толерантними і не переходити на особистості. Під час повтору програми зміни в ефір телекомпанія не внесла. Тому Нацрада вирішила провести перевірку у період з 6 по 20 липня 2021.

Нагадаємо, що з 24 травня цього року єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «НТА Інвест груп», що є засновником «НТА-Незалежне телевізійне агентство», став екс-нардеп Дмитро Добродомов .

Раніше ще одним співвласником «НТА Інвест груп» був львів’янин Андрій Мисик. «НТА Інвест груп» у свою чергу раніше належала ТОВ «ТРК «Інтеррадіо», бенефіціарами якого були Мисик і Добродомов.

Дмитро Добродомов став співвасником компаній-ліцензіатів львівського телеканалу НТА та київського регіонального каналу «4 канал» у лютому цього року. Вже у березні зі скандалом змінилося керівництво телеканалу НТА. Звільнили гендиректора Романа Любицького, який продав канал «Перший незалежний» співробітникам медіахолдингу Тараса Козака. Замість нього гендиректоркою телеканалу НТА стала Наталія Струк.

Варто зауважити, що «НТА-Незалежне телевізійне агентство» є лише власником телевізійної ліцензії, натомість усе виробництво забезпечує ТОВ «НТА+». Обидві компанії формально очолює головна редакторка і телеведуча НТА Наталія Струк, а у «НТА+» вона вказана як основний власник (70%) разом зі ще одним телеведучим Віталієм Крутяковим (30%). Реальним власником «НТА+» вважається відомий бізнесмен і депутат Львівської облради від «ЄС» Григорій Козловський.